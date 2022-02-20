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Çaldığı paraları gece kulübünde harcadı - Son Dakika

Çaldığı paraları gece kulübünde harcadı

20.02.2022 17:47
Çaldığı paraları gece kulübünde harcadı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir işyerinin kasasından para ve altın bilezik çalan zanlı tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir işyerinin kasasından para ve altın bilezik çalan zanlı tutuklandı.

Olay, 4 gün önce Samsun Sinop karayolunda bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece işyerinin yazıhanesine giren F.S. (25) kapalı olan masanın çekmecesini açtığında kasa anahtarını gördü. Çekmeceden aldığı anahtarla kasayı açıp, kasada bulunan 10 bin lira ile 16 adet altın bileziği çalarak kaçan ve Samsun'da kuyumcuda bilezikleri bozduran F.S., paraları gece kulübünde harcadı.

İşyerinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek için 3 gün yoğun mesai harcadı. Kimliği belirlenen şüphelinin Samsun'da bir otelde kaldığı belirlendi. Yeri belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bafra'ya getirilen F.S. polisteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan F.S. Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Çaldığı paraları gece kulübünde harcadı
Çaldığı paraları gece kulübünde harcadı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı paraları gece kulübünde harcadı - Son Dakika


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