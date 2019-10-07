Son Dakika Haberleri: Çaldığı paraları su bidonuna dolduran hırsız yakalandı
Son Dakika Güncel Çaldığı paraları su bidonuna dolduran hırsız yakalandı

Çaldığı paraları su bidonuna dolduran hırsız yakalandı

1 saat önce

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, işyerlerine girerek hırsızlık yapan motosikletli hırsız, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Çaldığı paraları su bidonuna dolduran hırsız yakalandı, System.String[]

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, işyerlerine girerek hırsızlık yapan motosikletli hırsız, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Şüphelinin çaldığı madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koyduğu görüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinden motosiklet çalan H.A, hafta sonu Bartın'ın Kurucaşile ilçesine geldi. H.A. gece saatlerinde, Ovatekkeönü Muhtarı Hüseyin Görkem Eldemir'in bakkalına ve köyde bulunan PTT şubesine girerek toplam bin 500 TL değerinde madeni parayı çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince H.A Bartın Amasra yolu Sarıderesi mevkiinde yakalandı. Şüphelinin Kastamonu'nun Cide ilçesinde de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Çaldığı madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koyduğu görülen H.A.'nın, Cide ilçesinden çaldığı laptop, tablet ve telefonlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Tekkeönü köyünde dükkana girme anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

- Bartın

Kurucaşile, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
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