Son Dakika Haberleri: Çaldığı parayı 10 gün içinde ödeyeceğini söyleyince serbest bırakıldı
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Çaldığı parayı 10 gün içinde ödeyeceğini söyleyince serbest bırakıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın camını kırıp 139 bin lirayı çalan ve polisle çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüphelilerden Azer M. çaldığı parayı 10 gün içinde ödeyeceğini söyleyince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çaldığı parayı 10 gün içinde ödeyeceğini söyleyince serbest bırakıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın camını kırıp 139 bin lirayı çalan ve polisle çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüphelilerden Azer M. çaldığı parayı 10 gün içinde ödeyeceğini söyleyince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Onikişubat ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda, takip ettikleri Mesut P.'nin hafif ticari aracının camını kırıp içinde 139 bin lira bulunan poşeti çalan çete üyeleri, Sivas'ın Kangal ilçesinde seyir halindeyken durdurulmuş ve çıkan çatışmanın ardından çete mensubu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Her birinin tapu ve banka takipli hırsızlık suçundan suç kayıtları olduğu öğrenilen 4 şüpheli Kangal ilçesinde tutuklanmış, 2'si kadın 3 şüpheli ise Kahramanmaraş'a getirilmişti. Şüphelilerden, Azer M. (18), Seyhan M. (32) ve Leyla B. (42) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Azer M., sorgusunda da suçunu itiraf edip 10 gün içinde Mesut P.'nin parasını ödeyeceğini taahhüt ettiği öğrenildi. Azer M. adli kontrolle serbest bırakılırken, şüphelilerden Seyran M. ve Leyla B. ise serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:46 Kaynak: İHA
Sivas, Kangal, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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