Çaldığı saatle yakalandı - Son Dakika

Polis , 3 şüpheliyi İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden M.E.?nin yakalandığı sırada Darıca'da hırsızlık yapılan evden çalınan 5 bin TL değerindeki saati taktığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 2 evden hırsızlık yapan 3 kişi İstanbul 'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. M.E.'nin yakalandığı sırada evden çalınan 5 bin TL değerindeki saati taktığı belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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