Çaldığı taksi ile 5 araca çarptı, 2 kişi yaralandı; Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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Çaldığı taksi ile 5 araca çarptı, 2 kişi yaralandı; Hırsızlık anı kamerada

04.05.2022 09:17

İzmir Bornova'da anahtarı kontak üzerinde bulunan taksiyi çalan E.D.'nin kaçarken 5 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Şüphelinin taksiyi çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Taksi hırsızı, polis tarafından kısa bir süre sonra yakalandı.

İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayı yaşandı. Olay dün saat 21.00 sıralarında Ege Üniversitesi önüne meydana geldi.

TAKSİ İLE KAÇARKEN 5 ARACA ÇARPTI

E.D., anahtarı kontak üzerinde bulunan 35 T 6011 plakalı taksiye binerek kaçmaya başladı. Olayı gören taksiciler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, E.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Taksi ile kaçmaya çalışan E.D., Fevzi Çakmak Caddesi'nde 5 araca çarptı.

2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede 2 kişinin yaralandığı kaza yerine ulaşan polis ekipleri, şüpheli E.D.'yi bölgeden uzaklaşamadan yakalayarak gözaltına aldı. E.D.'nin çarptığı araçlarda yaralanan Ozan Aydın ile Kadir Belek ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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BAŞKA BİR TAKSİCİ DURDURMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, şüpheli E.D.'nin taksiyi çalarak kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksiye yaklaşan E.D., bir süre aracın yanında bekledikten sonra kontak anahtarı üzerinde bulunan taksiye binerek kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden bir taksicinin ise E.D.'yi durdurmak için çaba sarf ettiği görüldü.

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Ege Üniversitesi, Polis, İzmir, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı taksi ile 5 araca çarptı, 2 kişi yaralandı; Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı taksi ile 5 araca çarptı, 2 kişi yaralandı; Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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