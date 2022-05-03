Son dakika haberi: ÇALDIĞI TAKSİ İLE 5 ARACA ÇARPTI, 2 KİŞİ YARALANDI; HIRSIZLIK ANI KAMERADA - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde anahtarı kontak üzerinde bulunan taksiyi çalan E.D.'nin kaçarken 5 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Şüphelinin taksiyi çaldığı anlar ise güvenlik kamera tarafından kaydedildi.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Ege Üniversitesi önüne meydana geldi. E.D., anahtarı kontak üzerinde bulunan 35 T 6011 plakalı taksiye binerek kaçmaya başladı. Olayı gören taksiciler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, E.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Taksi ile kaçmaya çalışan E.D., Fevzi Çakmak Caddesi'nde 5 araca çarptı. Kısa sürede 2 kişinin yaralandığı kaza yerine ulaşan polis ekipleri, şüpheli E.D.'yi bölgeden uzaklaşamadan yakalayarak gözaltına aldı. E.D.'nin çarptığı araçlarda yaralanan Ozan Aydın ile Kadir Belek ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TAKSİYİ ÇALDIĞI AN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, şüpheli E.D.'nin taksiyi çalarak kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksiye yaklaşan E.D., bir süre aracın yanında bekledikten sonra kontak anahtarı üzerinde bulunan taksiye binerek kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden bir taksicinin ise E.D.'yi durdurmak için çaba sarfettiği görüldü.