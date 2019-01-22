Son Dakika Haberleri: Çaldığı Telefondan Çıkan Kart Bilgileriyle 30 Bin Liralık Alışveriş Yaptı

Çaldığı Telefondan Çıkan Kart Bilgileriyle 30 Bin Liralık Alışveriş Yaptı

34 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, araçtan çaldığı cep telefonundan temin ettiği kredi kartı bilgileriyle 30 bin liralık alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Çaldığı Telefondan Çıkan Kart Bilgileriyle 30 Bin Liralık Alışveriş Yaptı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, araçtan çaldığı cep telefonundan temin ettiği kredi kartı bilgileriyle 30 bin liralık alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Polis Merkez Amirliğine gelerek arabasının ön tarafında çantasının içinden cep telefonunun çalındığını, çalınan bu telefonda kart bilgilerinin olduğunu ve bu bilgiler kullanılarak bir alışveriş sitesinden 30 bin liralık alışveriş yapıldığı yönünde ihbarda bulunan şahsın şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalıntı telefona takılan hat ile şahsın sipariş verdiği alışveriş sitesine yönelik teknik çalışmalar neticesinde, şüphelinin U.U. (29) isimli şahıs olduğu, daha öncede benzer suçlardan dosyaları olduğu belirlendi. Olayın gerçekleşmesinden itibaren 24 saat içerisinde U.U'nun adresi tespit edildi. Şüphelinin evde olduğu belirlendikten sonra Ege Mahallesinde bulunan evine operasyon gerçekleştirildi.

Evde yapılan aramada şahıs suç unsurları ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan U.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı

Bülent Serttaş'ın Abisi Yalçın Serttaş'tan Kardeşine Sitem: İki Elim Yakasında Olacak 17 Yaşındaki Genç, WhatsApp Grubuna İki Satırlık Mesaj Bırakıp Canına Kıydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:08:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldığı Telefondan Çıkan Kart Bilgileriyle 30 Bin Liralık Alışveriş Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]