Çaldığı telefonu kimlik bilgileriyle sattığı belirlenince suçlamayı kabul etti - Son Dakika

KONYA'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan Sabit K. (26) polis tarafından yakalandı. Sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen şüpheli, telefonu satarken kimlik bilgilerini verdiği ortaya çıkınca suçunu itiraf etti.

Olay, 3 Mart tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen Ayşenur O.'nun elinde bulunan cep telefonu, 1 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine bölgeye giderek çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olay yerinden kaçtığını gösteren güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı. İncelenen görüntülerden şüphelinin Sabit K. olduğu tespit edildi. Şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Sabit K.'nın cep telefonunu sattığı telefon bayisine ulaştı. Polis, Sabit K.'nın telefonu kimlik bilgilerini vererek sattığını belirledi. Bunun üzerine suçunu kabul eden Sabit K. uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürerek suçunu itiraf etti. Sabit K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.