Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı

05.03.2022 17:27
Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı

Antalya'da yankesicilik suretiyle çaldığı telefonu satmaya çalışan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da yankesicilik suretiyle çaldığı telefonu satmaya çalışan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan M.B. isimli müşteki, 01.03.2022 günü saat 00.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde cebinde bulunan cep telefonunun yankesicilik suretiyle çalındığı ihbarında bulundu.

Olay ile ilgili; Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olayın meydana geldiği yer ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelenerek yapılan geniş çaplı çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin M.Ş. olduğu tespit edildi.

M.Ş. çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken görevliler tarafından yakalandı. Şüpheli M.Ş.'nin yankesicilik-açıktan hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. M.Ş. nitelikli hırsızlık suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ANTALYA

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Atatürk Caddesi, Antalya, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


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