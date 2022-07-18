Olay, 16 Temmuz gecesi, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda oturan kişi, şüphelinin sokakta boş el arabasıyla gezindiğini fark etti. Apartmana giren şüphelinin elinde televizyonla çıktığını ve el arabasına koyarak üstünü de naylonla örttüğünü gören kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şüpheli, bir süre sonra gözden kaybolurken, görüntü çeken kişi de polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇALDIĞI TELEVİZYONU NAYLONLA GİZLEYİP, EL ARABASIYLA TAŞIDI - Son Dakika

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