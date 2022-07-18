ÇALDIĞI TELEVİZYONU NAYLONLA GİZLEYİP, EL ARABASIYLA TAŞIDI - Son Dakika
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ÇALDIĞI TELEVİZYONU NAYLONLA GİZLEYİP, EL ARABASIYLA TAŞIDI

18.07.2022 16:15

ELAZIĞ'da, çalıntı televizyonu el arabasına koyup, üzerine de naylon örterek götüren hırsızlık şüphelisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ELAZIĞ'da, çalıntı televizyonu el arabasına koyup, üzerine de naylon örterek götüren hırsızlık şüphelisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 16 Temmuz gecesi, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda oturan kişi, şüphelinin sokakta boş el arabasıyla gezindiğini fark etti. Apartmana giren şüphelinin elinde televizyonla çıktığını ve el arabasına koyarak üstünü de naylonla örttüğünü gören kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şüpheli, bir süre sonra gözden kaybolurken, görüntü çeken kişi de polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla böyle götürdü Elazığ'da hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla böyle götürdü 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakasını değiştirirken yakalandı 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakasını değiştirirken yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇALDIĞI TELEVİZYONU NAYLONLA GİZLEYİP, EL ARABASIYLA TAŞIDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ÇALDIĞI TELEVİZYONU NAYLONLA GİZLEYİP, EL ARABASIYLA TAŞIDI - Son Dakika
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