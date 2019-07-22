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Çaldığı traktörle kaza yaptı

47 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldığı traktörle park halindeki TIR'a çarpan sürücü Alaattin Ç. (64) yaralandı.

Çaldığı traktörle kaza yaptı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldığı traktörle park halindeki TIR'a çarpan sürücü Alaattin Ç. (64) yaralandı. Yaralanan sürücü, tedavinin ardından gözaltına alındı.
Kaza geç saatlerde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Mobilya sanayinden İnegöl'e seyir halinde olan Alaattin Ç. yönetimindeki 16 UU 564 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yolun sağına park halindeki TIR'a çarparak durabildi. Kazada traktör sürücüsü Alaattin Ç. yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis servisi ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından soruşturma başlatan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktörün Süleyman Turan'a ait olduğunu ve kapısının önünden çalındığını belirledi. Şüpheli Alaattin Ç., tedavinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Murat Erat, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:29 Kaynak: DHA
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