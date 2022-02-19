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Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest - Son Dakika

Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest

19.02.2022 10:33
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest

SİNOP'ta, park halindeki kamyonetten çaldığı 2 mutfak tüpünü, iade etme bahanesiyle bayiye teslim edip parasını alan S.C., yakalandı.

SİNOP'ta, park halindeki kamyonetten çaldığı 2 mutfak tüpünü, iade etme bahanesiyle bayiye teslim edip parasını alan S.C., yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan S.C., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. S.C., park halindeki kamyonetten bir mutfak tüpü çaldı. S.C. eliyle taşıdığı tüpü, yakındaki tüp bayisine götürüp, çalışana iade etmek istediğini söyledi. Bayideki Nagihan Taban, S.C.'ye ücretini ödeyip, tüpü aldı. S.C. bir süre sonra yine araçtan çaldığı bir başka tüpü, yeniden bayiye giderek iade etti. Bu arada kamyonetin sürücüsü Murat Türkeri, tüplerin çalındığını fark ederek durumu bayiye bildirdi. Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları S.C.'nin peşine düştü ancak yakalayamadı.

O ANLAR KAMERADABu arada, hırsızlık anı ise iş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çevresine bakınıp, kontrollerde bulunan S.C.'nin kamyonetten tüpleri çaldığı, bayiye getirip verdiği, iş yeri çalışanlarının da şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından S.C.'yi tespit edip yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce çıkarılan S.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest
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Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest Kontrolden çıkan tır refüje çarptı: D-650 karayolunda trafik durma noktasına geldi Kontrolden çıkan tır refüje çarptı: D-650 karayolunda trafik durma noktasına geldi 6 yıldır göremediği oğlu için 2 ayda Türkiye'yi dolaşacak 6 yıldır göremediği oğlu için 2 ayda Türkiye'yi dolaşacak

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest - Son Dakika
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