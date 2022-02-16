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Çaldığı tüpü geri sattı - Son Dakika

Çaldığı tüpü geri sattı

16.02.2022 08:57

Sinop'ta bir vatandaş, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı işletmeye geri sattı.

Sinop'ta bir vatandaş, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı işletmeye geri sattı. İkinci tüpü de çalıp satmak isterken, bayi çalışanının aracından eksilen tüpü fark etmesiyle yakayı ele verdi. Olay anı ise iş yeri kamerasına yansıdı.

Sinop'ta S.C., tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye geri satmak istedi. Bayi işletmecisi Nagihan Taban, parasını vererek tüpü satın aldı. Tam o esnada çalışan Murat Türkeri aracından bir tüp eksik olduğunu fark ederek bayiye haber verdi. Şahıstan aldığı tüpün aslında kendisine ait olduğunu fark eden Taban, o anları şöyle anlattı:

"Dün bir beyefendi müşteri olarak dükkanımıza geldi. 'Ben de bir tüp var, onu alır mısınız' dedi. Ben de 'mavi kapağı varsa, açılmamışsa alırım' dedim belli bir tutar söyledim. 'Tamam' dedi 'az ilerde tüpüm getireyim' dedi, getirdi. Ben de dediğim miktarı verdim. Daha sonrasında kapıdan çıkarken 'bir tane daha var' dedi. Ben de 'doğal gaza mı geçtiniz' dedim şüphelendim işte. 'Evet' deyince 'tamam getirin' dedim. Akabinde çıktı, tüpçü arkadaşım aradı beni 'abla bir tane tüpüm eksik' dedi. Allah Allah yoksa şimdi çıkan beyefendi mi dedim, hemen koş şu tarafa gitti dedim. Bizim tüpümüzü bize satmış oldu."

Çaldığı tüpü geri sattı
Çaldığı tüpü geri sattı
Çaldığı tüpü geri sattı
Çaldığı tüpü geri sattı
Çaldığı tüpü geri sattı
Çaldığı tüpü geri sattı
Çaldığı tüpü geri sattı

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Hamam, Sinop, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaldığı tüpü geri sattı - Son Dakika


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