Son dakika haberi | Çaldıkları ürünleri iade ederek paraya çevirmeye çalışan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çaldıkları ürünleri iade ederek paraya çevirmeye çalışan 1 kişi tutuklandı

19.10.2022 16:00

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Çaldıkları ürünleri iade ederek paraya çevirmeye çalışan 1 kişi tutuklandı Karaman'da kurumsal firmalardan çaldıkları ürünleri tekrar iade ederek paraya çevirmeye çalışan 2'si kadın 3 kişi polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

- Çaldıkları ürünleri iade ederek paraya çevirmeye çalışan 1 kişi tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da kurumsal firmalardan çaldıkları ürünleri tekrar iade ederek paraya çevirmeye çalışan 2'si kadın 3 kişi polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan kadınlar serbest kalırken, erkek şahıs tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün şehir merkezinde bulunan kurumsal bir firmaya ait giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde firmanın şubesine gelen Cansel Ö, Fatma C. ve Ergün Ö. isimli şahıslar, firmanın başka illerdeki şubelerinden daha önce temin ettikleri fişlerin üzerinde yazan ürünlerin aynısını çalarak ayrıldı. Bir süre sonra hırsızlık olayını fark eden mağaza çalışanları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gün akşam saatlerinde mağazaya tekrar gelen Ergün Ö., çaldıkları ürünleri iade etme bahanesiyle nakit paraya çevirmeye çalışırken ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Ergün Ö'nün çalıntı ürünleri iade etmeye çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler, geldikleri kiralık araçla şehir merkezinde dolaşan Cansel Ö. ve Fatma C'yi de kısa süre içinde yakaladı. Araçta arama yapan ekipler, çalıntı elbise ve ayakkabılar ile çok sayıda çeşitli ürünlere ait fişler ve fotokopi makinası ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ergün Ö., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadınlar ise savcılıktan serbest bırakıldı.

(ARD-MD-FM-

Kaynak: İHA
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Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çaldıkları ürünleri iade ederek paraya çevirmeye çalışan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çaldıkları ürünleri iade ederek paraya çevirmeye çalışan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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