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Çaldığı ürünleri internetten satan hırsız yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de, okul ve iş yerlerinden çaldığı ürünleri internet yoluyla satan hırsız yakalandı.

Çaldığı ürünleri internetten satan hırsız yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de, okul ve iş yerlerinden çaldığı ürünleri internet yoluyla satan hırsız yakalandı.

Kentteki bazı okul ve iş yerlerinden bilgisayar, matkap, spiral (doğum kontrol cihazı), cep telefonu, dikiş makinesi, hard disk, bilgisayar malzemesi ve testere gibi ürünlerin çalındığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlığı M.A'nın (33) yaptığını belirledi.

M.A'nın çaldığı ürünleri internet üzerinden sattığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, şüphelinin ürünleri sattığı kişilere de ulaşarak çalınan malzemeleri sahiplerine teslim etti.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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