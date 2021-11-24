Üye Girişi
Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı - Son Dakika

Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı

24.11.2021 12:09
Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evin önündeki traktörün römorkundan 8 çuval zeytini çaldığı tespit edilen şahıs zeytin alım merkezinde zeytinleri satarken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evin önündeki traktörün römorkundan 8 çuval zeytini çaldığı tespit edilen şahıs zeytin alım merkezinde zeytinleri satarken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesinde ikamet eden M.Ö. (59) isimli şahıs dün saat 15.00 sıralarında jandarmaya müracaatta bulunarak evinin önüne yanaştırdığı römorkunun üzerinde olan kendine ait 8 çuval zeytinin çalındığını bildirdi. Yaşanan hırsızlıkla ilgili jandarma tarafından yapılan araştırmada; yine aynı mahalleden N.K. (27) isimli şahsın zeytinleri çaldığı ve arkadaşı olan S.M. (63) isimli şahsın evinde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Araştırmalar neticesinde S.M.'nin evinde yapılan adli arama sonucunda evin avlusunda 6 adet zeytin çuvalı tespit edildiği ve aynı mahallede zeytin alım/satım noktasında şüpheli N.K.'nın içerisinde zeytin dolu 2 çuvalı satmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan N.K.'nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı
Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı
Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı
Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı

Saruhanlı, Alibeyli, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi 13:04 İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu 12:45 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi 12:30 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu 11:39 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!

Son Dakika Haberleri
13:14 AKP'li Demirbağ'dan sonra tepki çeken bir çıkış da Ağrı Belediye Başkanı'ndan: Bir tas hoşafa şükredin
13:04 İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi
12:53 İYİ Parti grubunda atanamayan öğretmen konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum
12:45 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu
12:29 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi
12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
12:26 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
12:13 Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı
12:04 Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar
11:55 Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!
AKP'li Demirbağ'dan sonra tepki çeken bir çıkış da Ağrı Belediye Başkanı'ndan: Bir tas hoşafa şükredin AKP'li Demirbağ'dan sonra tepki çeken bir çıkış da Ağrı Belediye Başkanı'ndan: Bir tas hoşafa şükredin         
13:15
İYİ Parti grubunda atanamayan öğretmen konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum İYİ Parti grubunda atanamayan öğretmen konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 13:22:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement