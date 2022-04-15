Çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince yakayı ele verdi - Son Dakika
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Çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince yakayı ele verdi

15.04.2022 13:50
Çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince yakayı ele verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 30 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsız, çaldıklarını dolara çevirince polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 30 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsız, çaldıklarını dolara çevirince polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Yeşil Mahalle'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir apartman dairesine giren hırsız evden piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.Ö. olduğunu belirledi. H.Ö.'nün çaldığı ziynet eşyalarını da dolara çevirdiğini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, şüpheliyi takibe alarak H.Ö.'nün saklandığı eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında H.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aralarda içerisinde dolarların bulunduğu çantaya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen H.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Türk Lirası, Nazilli, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince yakayı ele verdi - Son Dakika
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