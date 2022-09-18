ÇALDIĞI ZİYNET EŞYASI VE PARA DOLU POŞETLE SOKAKTA YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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ÇALDIĞI ZİYNET EŞYASI VE PARA DOLU POŞETLE SOKAKTA YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

18.09.2022 12:04

ADANA'da 7 ayrı olayda 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

ADANA'da 7 ayrı olayda 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Uğur Y.?nin (35), çaldığı 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para dolu poşeti, omzuna atıp sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 1 ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 7 ayrı hırsızlık olayında ev, iş yeri ve araçlardan yaklaşık 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Uğur Y.?nin, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Raziye Ç.?nin evine kapı kilidini kırarak girip, yatak odasındaki 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parasını çaldığı belirlendi. Uğur Y.?nin, hırsızlık sonrası çaldığı altın ve paraları doldurduğu poşeti omzuna atıp, sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, çaldığı altınları bozdurup, paranın da bir kısmını harcadığı belirlenen Uğur Y.?nin, kalan 135 bin lirayı ise banka hesabına yatırdığını tespit etti. Ekipler, hesaba bloke koydurup, paranın sahibine teslim edilmesini sağladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Y. ve diğer 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇALDIĞI ZİYNET EŞYASI VE PARA DOLU POŞETLE SOKAKTA YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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