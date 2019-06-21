Son Dakika Haberleri: Çaldığı ziynet eşyasını satıp, parasını eğlencede harcamış
Son Dakika Güncel Haber

Çaldığı ziynet eşyasını satıp, parasını eğlencede harcamış

42 dakika önce

ANTALYA'da dün park halindeki otomobilden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan M.M.T. yakalandı.

Çaldığı ziynet eşyasını satıp, parasını eğlencede harcamış, System.String[]
ANTALYA'da dün park halindeki otomobilden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan M.M.T. yakalandı. M.M.T.'nin, ziynet eşyalarını satıp, paranın 48 bin lirasını eğlencede harcadığı ortaya çıktı.
Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde dün, park halindeki otomobilden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.M.T. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.M.T'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.M.T'nin, paranın büyük bölümünü eğlence merkezlerinde harcadığı ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinden çıkan 12 bin lira ise sahibine teslim edildi. M.M.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:18 Kaynak: DHA
Kepez, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Farkında olmadan öldürmüşüm' diyen kocaya müebbet hapis! İstanbul seçmeni tatilden dönmeye başladı Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:00:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldığı ziynet eşyasını satıp, parasını eğlencede harcamış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]