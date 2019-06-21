Çaldığı ziynet eşyasını satıp, parasını eğlencede harcamış
42 dakika önce
ANTALYA'da dün park halindeki otomobilden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan M.M.T. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:18 Kaynak: DHA
ANTALYA'da dün park halindeki otomobilden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan M.M.T. yakalandı. M.M.T.'nin, ziynet eşyalarını satıp, paranın 48 bin lirasını eğlencede harcadığı ortaya çıktı. Kepez
ilçesi Şelale Mahallesi'nde dün, park halindeki otomobilden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, şüphelinin M.M.T. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.M.T'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.M.T'nin, paranın büyük bölümünü eğlence merkezlerinde harcadığı ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinden çıkan 12 bin lira ise sahibine teslim edildi. M.M.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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