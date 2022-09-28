ÇALDIKLARI 2 MİLYON 450 BİN LİRALIK TELEFONLARI UCUZA SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

ÇALDIKLARI 2 MİLYON 450 BİN LİRALIK TELEFONLARI UCUZA SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

28.09.2022 15:45

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde girdikleri bir iş yerinden çaldıkları 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 cep telefonunu, piyasada daha ucuz fiyata satmak isteyen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde girdikleri bir iş yerinden çaldıkları 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 cep telefonunu, piyasada daha ucuz fiyata satmak isteyen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık geçen pazar günü gece saatlerinde Çayırova ilçesinde oldu. Bir iş yerine pencere camını kırarak giren kişiler, yaklaşık 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 adet cep telefonunu çalarak kaçtı. Olayı fark eden iş yeri çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin M.F.Y.,R.K., M.T. ve F.A. olduğu belirlendi. 4 şüpheli, çaldıkları telefonları piyasada daha ucuz fiyata satmak isterken düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan ve düşük fiyata satılan 19 telefon İstanbul'da, satılmak için bekletilen 100'ü telefon ise Kocaeli'de ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin yaklaşık 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 telefonu çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde camı kırarak içeriye giren kişinin elinde cep telefonu dolu bir poşet ile dışarıya çıktığı görülüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kaçan sürücü yakalandı Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kaçan sürücü yakalandı İSTANBUL-ŞEHİT ENES BIYIK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI İSTANBUL-ŞEHİT ENES BIYIK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
Kaynak: DHA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇALDIKLARI 2 MİLYON 450 BİN LİRALIK TELEFONLARI UCUZA SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
21:00 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu
20:56 Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı
20:36 Yunan medyasına konuşan teröristbaşı Fethullah Gülen'den Türk halkı hakkında hadsiz ifadeler: Sarhoş gibi davranıyorlar
20:23 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 23:11:19. #1.12#
SON DAKİKA: ÇALDIKLARI 2 MİLYON 450 BİN LİRALIK TELEFONLARI UCUZA SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement