Çaldıkları 20 külçe alüminyumu araca yüklerken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları 20 külçe alüminyumu araca yüklerken suçüstü yakalandılar

23.06.2022 14:20
Çaldıkları 20 külçe alüminyumu araca yüklerken suçüstü yakalandılar

Kocaeli'de bir işletmeden çaldıkları 20 adet alüminyum külçeyi araca yüklerken suçüstü yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de bir işletmeden çaldıkları 20 adet alüminyum külçeyi araca yüklerken suçüstü yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devriye ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı. Ekipler devriye esnasında, şüpheli bir araca malzeme taşındığını gördü. Malzemelerin 20 adet alüminyum külçe olduğu anlaşıldı. Malzemelerin B.M. isimli bir işletmeden çalındığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan E.E. (39) ve B.K. (32) isimli iki şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları 20 külçe alüminyumu araca yüklerken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldıkları 20 külçe alüminyumu araca yüklerken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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