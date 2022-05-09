Son dakika! Otomobille 32 oğlak çalan hırsızlık zanlıları Ayvalık polisinden kaçamadı - Son Dakika

Otomobille 32 oğlak çalan hırsızlık zanlıları Ayvalık polisinden kaçamadı

BALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4 gün önce çaldıkları 32 baş oğlağı eski bir otomobilin içine sıkıştırarak kaçan 3 zanlıdan 2'si Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin amansız takibi sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz 5 Mayıs akşamında Ayvalık'ın Çamlık-Laka mevkiinde bir ağılın kilidi kırılarak 32 baş oğlak çalındı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği bünyesindeki ekiplerin olay yerinde yaptıkları araştırmaların ardından ilçe geneliyle, çevre ilçelerdeki güvenlik kameralarını inceleyip, beraberinde yaptıkları teknik takiplerle başlattıkları çalışmalar sonucunda 32 baş canlı oğlağı eski bir otomobile sıkıştırarak kaçtıkları belirlenen F.Y. ve U.Y. isimli zanlılar İzmir'in Kınık ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Ayvalık Polisi'nin Kınık İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli yaptıkları operasyon sonucunda; F.Y ve U.Y isimli zanlılar, içinde oğlak kılı ve dışkılarının bulunduğu otomobil ile birlikte ele geçirildi. Hırsızlık olayıyla ilgili E.Y. isimli zanlının aranması sürerken, zanlılardan F.Y ve U.Y'yi Ayvalık'a getiren ekipler, emniyetteki sorgulamalarının ardından iki zanlıyı Ayvalık Adliyesi'ne sevk etti.