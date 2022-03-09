Çaldıkları 4 ton portakalı 11 bin liraya satmışlar - Son Dakika

ADANA'da, narenciye bahçesinden 4 ton portakal ile evden 2 televizyon çalan Burak A. (23), Hüseyin A. (20), Veysel Ö. (24) ile S.M. (16), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinin, çaldıkları portakalları meyve komisyoncusuna 11 bin TL'ye sattığı belirlendi.

Olay, 2 Mart'ta Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah narenciye bahçesine gelen Bayram Ç., kasalardaki portakalların çalındığını fark edip, polise haber verdi. İhbarla gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ton portakal çaldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, portakalları Burak A., Hüseyin A., Veysel Ö. ile S.M.'nin çaldığını belirledi. Ayrıca şüphelilerin, aynı gün Emre K.'nin evindeki 2 televizyon ve güneş enerjisi invertörü çaldığı tespit edildi.

KOMİSYONCUYA SATMIŞLARPolis ekipleri, evlere düzenlenen eş zamanlı baskında 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çalıntı televizyon ve güneş enerjisi invertörü ele geçirilirken, portakalların ise 11 bin TL karşılığında Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki komisyoncu Mehmet T.'ye satıldığı belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerin, portakal hırsızlığı yapmadıklarını öne sürerek, suçlamaları reddettiği öğrenildi.3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak A., Hüseyin A. ile Veysel Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında 'hırsızlık malı satın alma' suçundan işlem yapılan Mehmet T.'den alınan 4 ton portakal ile televizyon ve güneş enerjisi invertörü de sahiplerine teslim edildi.