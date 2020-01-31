Çaldıkları 400 bin TL'lik kabloyu satan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıkları 400 bin TL'lik kabloyu satan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Çaldıkları 400 bin TL'lik kabloyu satan şüpheliler tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde piyasa değeri 400 bin TL olan 24 ton alüminyum kabloları çalarak sattığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çaldıkları 400 bin TL'lik kabloyu satan şüpheliler tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde piyasa değeri 400 bin TL olan 24 ton alüminyum kabloları çalarak sattığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak günü Çayırova ilçesinde dorsesinde piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 24 ton alüminyum kablonun bulunduğu tırın çalınması sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Çalınan tırın geçtiği güzergahlarda inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların tır sürücüsü H.G. ile B.G., M.S.E. ve Y.G. olduğunu tespit etti. Tespit sonrası operasyon başlatan ekipler, Eskişehir be İstanbul'da belirlenen adreslerde 4 şüpheliyi gözaltına alarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne sevk etti.

FABRİKADAN YÜKLEDİĞİ KABLOLARI ÇALINTI SÜSÜ VERİP SATTI

Şahısların burada yapılan incelemelerinde tır sürücüsü H.G.'nin fabrikadan kabloları aracına yükleyip çıktıktan sonra B.D. ve M.E.S. isimli şahıslar ile iletişime geçerek çalıntı bir plakayı kabloların yüklediği tıra takarak İstanbul'a gittiği, burada tır dorsesindeki kabloları Y.G. isimli şahsa verdikleri, son olarak da çalıntı plaka taktıkları tırı bir dinlenme tesisine park ederek çalıntı süsü vererek uzaklaştıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gürcan Yılmaz/İHA)

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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