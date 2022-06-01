Çaldıkları 9 kilo altını eritirken yakalandılar! Polise silah çeken hırsızlar gözaltına alındı - Son Dakika
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Çaldıkları 9 kilo altını eritirken yakalandılar! Polise silah çeken hırsızlar gözaltına alındı

01.06.2022 09:41

İstanbul Fatih'te kuyumcudan soygun yaparak 9 kilo altın çalan kişiler, kaçıp Küçükçekmece'de gittikleri adreste altınları eritmeye başladı. Polisin şahısların aracını tespit etmesi üzerine şüphelilerden birisi gelen polislere silahla karşılık verdi. Silah sıkarak kaçan şahsı etkisiz hale getirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir kuyumcuya ait bir araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde iki şahıs tarafından silahlı gaspa uğradı. Şahıslar araçtaki iki bavul içindeki 9 kilo altını yağmalayarak araçla olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine olay yerinde güvenlik kamerası araştırması ve delil çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kaçan aracın plaka bilgisi ve şüphelilerin kimlik bilgileri kısa süre içerisinde tespit edildi.

ALTIN ERİTTİKLERİ SIRADA YAKALANDILAR

Çalışmaların devamında şüpheli aracın Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir işyeri önünde park halinde bulunduğu belirlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, Celal G. ve F.D. isimli şüpheliler iş yeri içerisinde, yağmalanan altınları erittikleri sırada kıskıvrak yakalandı.

POLİSE SİLAHLA KARŞILIK VERDİLER

Şüphelilerden M.F.Y. isimli şahıs ise polise silahla karşılık vererek olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahıs yaralı halde yakalandı.

ALTIN ERİTME DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet altın eritme düzeneği ve gasp edilen 8 kilo 734 gram ve bir miktar erimiş altın olmak üzere, gasp edilen altınların tamamı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayı anlatan görgü tanığı Alican Akut, "Biz fırındaydık bir anda baktık silah sesleri geldi. baktık hemen fırının yan tarafından adamlar kaçıyordu, polisler peşindeydi. Polise ateş ettiler, onlar da polise ateş etti, aşağı atlarken polis, onu vurdu. Vurduktan sora diğerleri buraya baskın yaptı. Aslında spotçu güzel bir insandı, bir şeyi yoktu, onu kelepçeyle götürdüler. İki üç kişi de kaçtı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Fatih, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları 9 kilo altını eritirken yakalandılar! Polise silah çeken hırsızlar gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldıkları 9 kilo altını eritirken yakalandılar! Polise silah çeken hırsızlar gözaltına alındı - Son Dakika
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