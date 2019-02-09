Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Aküleri Satmak İsterken Yakalandılar

Çaldıkları Aküleri Satmak İsterken Yakalandılar

1 saat önce

Uşak'ta bir GSM operatörünün deposundan çalınan aküleri satmak isteyen 3 kişi yakalandı.

Çaldıkları Aküleri Satmak İsterken Yakalandılar, System.String[]
Uşak'ta bir GSM operatörünün deposundan çalınan aküleri satmak isteyen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Yapağılar köyünde bir GSM operatörünün deposunda meydana gelen hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri, bazı şüpheli şahısların 64 AB 537 plakalı kiralık otomobille geldikleri hurdacılar sitesinde ellerindeki aküleri satmak istedikleri yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Aracı takibe alan jandarma ekipleri Kediyünü Köyü yakınlarında otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil bir süre sonra durdurulurken C.D. (24), B.M. (25) ile M.Ç. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çeşitli yerlerde yapılar aramalarda 6 çalıntı akü, 300 kilo çalıntı bakır kablo ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli geniş güvenlik tedbirleri ile adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:50 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Jandarma, Uşak, 3. Sayfa
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