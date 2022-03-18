Çaldıkları altınları mezara gömmüşler - Son Dakika
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Çaldıkları altınları mezara gömmüşler

18.03.2022 14:33
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın ve para çalan 4 kişi ile olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın ve para çalan 4 kişi ile olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, sorgularında, altınları mezarlıkta gömdüklerini itiraf etti.

Olay, önceki gün, Sunguroğlu Mahallesi'ndeki Nurettin K.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Pompalı tüfekle girdikleri dükkanda Nurettin K.'yi etkisiz hale getirdikten sonra yüklü miktarda altın ve para alıp, kaçan maskeli 4 kişiyi bulmak için harekete geçen polis, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası kaydını inceledi. Ekipler, soyguna karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, altınları bir süre saklandıkları ilçe kabristanlığındaki mezarlığa gömdüklerini söyledi. Belirlenen mezarlarda dedektörler ile arama yapıldı. Mezardan polis ekiplerince 37 bilezik ve 4 kol saati çıkarıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Öte yandan soygun anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kuyumcu dükkanına girerek, müşteri gibi davranan şüphelilerin, giysilerinin altına sakladıkları 2 pompalı tüfeği çıkarıp, iş yeri sahibine doğrulttukları ardından vitrindeki altın ve kasadaki paraları aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.


Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
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Sungurlu, Kuyumcu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldıkları altınları mezara gömmüşler - Son Dakika


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