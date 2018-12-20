Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Altınları Polis Kovalamacasında Yola Attılar

Çaldıkları Altınları Polis Kovalamacasında Yola Attılar

1 saat önce

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçmak isteyen 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında Denizli'den çaldıkları ortaya çıkan ziynet eşyalarını yola attı.

Çaldıkları Altınları Polis Kovalamacasında Yola Attılar, System.String[]
ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçmak isteyen 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında Denizli'den çaldıkları ortaya çıkan ziynet eşyalarını yola attı. Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, 6 parça altın ziynet eşyası, polis tarafından yoldan toplandı.

O lay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 07 EGC 29 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 3 şüpheli bulunan araç, durmadı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler, Göksu Caddesi üzerinde yola ziynet eşyaları attı. Gündoğdu Mahallesi 2498 Sokak'ta sıkıştırılan araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI ALTINLARI ATMIŞLAR

Bir polis ekibi, 3 şüpheliyle birlikte Göksu Caddesi üzerine gelerek yola atılan ziynet eşyalarını aradı. Yolda 2 altın küpe, 1 altın bilezik, 1 altın kolye zinciri ve 2 altın yüzük bulundu. Haklarında hırsızlık suçundan çok sayıda polis kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin ziynet eşyalarını Denizli'den çaldığı ortaya çıktı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:43 Kaynak: DHA

Göksu, Denizli, Antalya, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İttifakta En Çok Zorlandığım İller Denizli ve Balıkesir 5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Cezaevindeyken Başkanın Oğlu Yardım Etmeyince İlçe Başkanlığını Kurşunladı Parkta Kalan Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:11:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Altınları Polis Kovalamacasında Yola Attılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]