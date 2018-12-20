Çaldıkları Altınları Polis Kovalamacasında Yola Attılar
1 saat önce
ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçmak isteyen 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında Denizli'den çaldıkları ortaya çıkan ziynet eşyalarını yola attı.
ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçmak isteyen 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında Denizli
'den çaldıkları ortaya çıkan ziynet eşyalarını yola attı. Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, 6 parça altın ziynet eşyası, polis tarafından yoldan toplandı.
O lay, Kepez
ilçesi Gündoğdu
Mahallesi Göksu
Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 07 EGC 29 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 3 şüpheli bulunan araç, durmadı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler, Göksu Caddesi üzerinde yola ziynet eşyaları attı. Gündoğdu Mahallesi 2498 Sokak'ta sıkıştırılan araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
ÇALDIKLARI ALTINLARI ATMIŞLAR
Bir polis ekibi, 3 şüpheliyle birlikte Göksu Caddesi üzerine gelerek yola atılan ziynet eşyalarını aradı. Yolda 2 altın küpe, 1 altın bilezik, 1 altın kolye zinciri ve 2 altın yüzük bulundu. Haklarında hırsızlık suçundan çok sayıda polis kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin ziynet eşyalarını Denizli'den çaldığı ortaya çıktı.
- Antalya
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:43 Kaynak: DHA
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İttifakta En Çok Zorlandığım İller Denizli ve Balıkesir
5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Cezaevindeyken Başkanın Oğlu Yardım Etmeyince İlçe Başkanlığını Kurşunladı
Parkta Kalan Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü