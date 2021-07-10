Üye Girişi
Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar - Son Dakika

Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar

10.07.2021 09:39
Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar, System.String[]

Şişli'de pandemi sürecinde kapalı olan bir antikacıya farklı zamanlarda giren hırsızlar, çaldıkları antikaları koyacak bir çuval bulamayınca Türk bayrağına sarıp taşıdı.

Şişli'de pandemi sürecinde kapalı olan bir antikacıya farklı zamanlarda giren hırsızlar, çaldıkları antikaları koyacak bir çuval bulamayınca Türk bayrağına sarıp taşıdı. Esnaf yakaladığı hırsızları sorgulayıp polise teslim ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde bulunan bir antikacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde kapalı olan antika dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, cadde üzerinde dolaşarak keşif yaptı. Bir süre sonra dükkanın önüne gelen hırsızlar, dikkat çekmemek için kilidi kırıp bölgeden uzaklaştı. Zaman zaman işyerine geri dönen hırsızlar, parça parça antika malzemeleri çalmaya başladı.

Çaldıkları malzemeleri Türk bayrağına sarıp taşıdılar

İşyerine tekrar gelen hırsızlar, antika malzemeleri koymak için işyerinde taşımada kullanmak üzere çuval aradı. Çuval bulamayan hırsızlar, işyerindeki Türk bayrağına malzemeleri sarıp, sırtına alarak taşıdı. Olayın ardından görüntülerden şahısları tespit eden esnaf, dükkanın önünden geçen şahısları durdurarak sorguya aldı. Suçlarını itiraf eden şahısları esnaf, emniyette götürerek şikayetçi oldu. Karakolda ifadeleri alınan 2 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ve esnafın sorgusu ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar
Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar
Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar
Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar
Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar

Ergenekon, Şişli, Esnaf, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek 09:20 Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek Gökdelende çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar 08:52 Gökdelende çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar 08:29 Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar
Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit denizde romantik anlar yaşadı 08:15 Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit denizde romantik anlar yaşadı Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor 07:36 Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi 01:19 Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi
Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü 00:32 Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Arjantin maçı öncesi Brezilya hocası Tite'den olay sözler: Onların Messi'si varsa benim de Neymar'ım var Arjantin maçı öncesi Brezilya hocası Tite'den olay sözler: Onların Messi'si varsa benim de Neymar'ım var         
09:52
İndirim izdihamı görenleri şaşkına çevirdi! 1 kilometrelik kuyrukta baygınlık geçirenler oldu İndirim izdihamı görenleri şaşkına çevirdi! 1 kilometrelik kuyrukta baygınlık geçirenler oldu         
09:16
Tatil hayaliyle yola çıkan motosikletli genç, feci kazada can verdi Tatil hayaliyle yola çıkan motosikletli genç, feci kazada can verdi         
08:30
MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu         
08:17
Otobüs terminalinde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Otobüs terminalinde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
07:56
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın olaylı gecesi! Sadece komisere hakaretle kalmamış: Varsa devlet gelsin Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın olaylı gecesi! Sadece komisere hakaretle kalmamış: Varsa devlet gelsin         
02:33
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş         
16:44
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 10:02:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement