Çaldıkları araç arızalanınca iterek götürmek isteyen şüpheliler yakalandı

ANTALYA'da çaldıkları hafif ticari araç arızalanınca caddede iterek götürmeye çalışan B.G. (28) ve M.N. (27), polis tarafından yakalandı.

Kepez ilçesinde dün gece kapısını açtıkları 48 ABV 486 plakalı hafif ticari araca uyumak için giren B.G. ve M.N., sabah saatlerinde hafif ticari aracı çalıştırıp hareket ettirdi. Şüpheliler, bir süre sonra yakıtı biten araca akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldı. Çalıştırıldıktan kısa süre sonra motoru stop eden hafif ticari aracı caddede iten B.G. ve M.N.'yi görenler, şüphelenip polise ihbarda bulundu. Gelen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Araca uyumak için girdiklerini iddia eden şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü.