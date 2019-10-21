Çaldıkları aracı parçalamak üzereyken yakalanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir aracı çalan şahıslar, çaldıkları aracı parçalayıp satmak üzereyken yapılan operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan 4 şahıstan 1'i serbest bırakılırken 3 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre araç hırsızlığı, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi İbrahim Bali Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 27 ABH 080 plakalı araç 16 Ekim 2019 günü çalındı. Aracın çalınmasının ardından yapılan çalışmalar neticesinde araç Nizip ilçesi Sanayi Mahallesi'nde parçalanmak üzereyken bulundu. Aracın çalınması olayı ile ilgili A.A., G.K., A.G. ve İ.H.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan A.A. yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken G.K., A.G. ve İ.H.G. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan birinin ayağının kırık olması ve adliyeye tekerlekli sandalye ile getirilmesi ise dikkat çekti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.