Son Dakika Haberleri: Çaldıkları aracı parçalamak üzereyken yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları aracı parçalamak üzereyken yakalandılar

Çaldıkları aracı parçalamak üzereyken yakalandılar

2 saat önce

Gaziantep'te bir aracı çalan şahıslar, çaldıkları aracı parçalayıp satmak üzereyken yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Çaldıkları aracı parçalamak üzereyken yakalandılar, System.String[]

Gaziantep'te bir aracı çalan şahıslar, çaldıkları aracı parçalayıp satmak üzereyken yapılan operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan 4 şahıstan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü adli makamlara sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre araç hırsızlığı, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi İbrahim Bali Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, caddede park halinde bulunan 27 ABH 080 plakalı araç, 16 Ekim günü çalındı. Polis tarafından yapılan çalışmalar neticesinde araç, Nizip ilçesi Sanayi Mahallesi'nde parçalanmak üzereyken bulundu. Olayla ilgili A.A., G.K., A.G. ve İ.H.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan A.A. yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, G.K., A.G. ve İ.H.G. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan birinin ayağının kırık olması ve adliyeye tekerlekli sandalye ile getirilmesi dikkat çekti.


Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:31 Kaynak: İHA
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