Çaldıkları Aracı Parçalarken Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
55 dakika önce
KONYA'da, bir sanayi sitesinden çaldıkları aracı parçalamaya çalışırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan H.A. ve M.A., tutuklandı.
KONYA'da, bir sanayi sitesinden çaldıkları aracı parçalamaya çalışırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan H.A. ve M.A., tutuklandı. Konya
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 02.30 sıralarında merkez Meram
ilçesi Çayırbağı
Mahallesi'nde devriye görevini yaptıkları sırada bir aracı parçalayan H.A. ve M.A.'yı gördü. Durumdan şüphelenen ekipler aracı incelediklerinde aracın trafikten men olduğunu ve Meram Sanayi bölgesinde hurdacılık yapan Y.K.'nın iş yerinden çalındığını tespit etti. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:30 Kaynak: DHA
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