Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Aracı Parçalarken Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Çaldıkları Aracı Parçalarken Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

55 dakika önce

KONYA'da, bir sanayi sitesinden çaldıkları aracı parçalamaya çalışırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan H.A. ve M.A., tutuklandı.

Çaldıkları Aracı Parçalarken Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
KONYA'da, bir sanayi sitesinden çaldıkları aracı parçalamaya çalışırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan H.A. ve M.A., tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesi'nde devriye görevini yaptıkları sırada bir aracı parçalayan H.A. ve M.A.'yı gördü. Durumdan şüphelenen ekipler aracı incelediklerinde aracın trafikten men olduğunu ve Meram Sanayi bölgesinde hurdacılık yapan Y.K.'nın iş yerinden çalındığını tespit etti. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:30 Kaynak: DHA

Meram, Jandarma, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir Hakkari'de Kaçak Yollarla Ülkeye Getirilen Yılan Zehri Ele Geçirildi Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı Üniversite Kantininde Gerginlik! Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 22:25:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Aracı Parçalarken Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]