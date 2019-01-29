Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Aracın Ön Plakasını Değiştirdiler, Arka Plakayı Takmayınca Yakalandılar

Çaldıkları Aracın Ön Plakasını Değiştirdiler, Arka Plakayı Takmayınca Yakalandılar

57 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibinin kontak anahtarını üzerinde unuttuğu hafif ticari aracı çalan iki kişi, başka bir çalıntı araçtan söktükleri plakayı bezlerle bağladı.

Çaldıkları Aracın Ön Plakasını Değiştirdiler, Arka Plakayı Takmayınca Yakalandılar, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibinin kontak anahtarını üzerinde unuttuğu hafif ticari aracı çalan iki kişi, başka bir çalıntı araçtan söktükleri plakayı bezlerle bağladı. Şüpheliler, aracın arka plakasını takmayınca farkedilip, polisle girdikleri kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. 16 NJ 516 plakalı hafif ticari aracını caddeye park eden Asım Tetik, kontak anahtarını araç üstünde unutarak evine gitti. Durumu fırsat bilen şüpheliler, aracı çalıp, kayıplara karıştı. Bir süre sonra aracının park ettiği yerde olmadığını fark eden Tetik, durumu polise bildirdi. Araç için arama çalışmaları başlatan polis, bugün arka plakası olmayan bir hafif ticari aracı takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, hızla kaçmaya başlınca kovalamaca yaşandı. Araç, Kemalpaşa Mahallesi Mutlu Sokak'ta durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan Akın I. ve Erhan S.'nin, çaldıkları hafif ticari araca başka bir araçtan çaldıkları 71 EE 988 plakayı taktıkları, aracın arkasındaki plakayı söktükten sonra ise yerini boş bıraktıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:57 Kaynak: DHA

Mahmudiye, Araç, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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