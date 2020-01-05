Çaldıkları aracın plakasını 'evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıkları aracın plakasını 'evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar - Son Dakika

Çaldıkları aracın plakasını 'evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

6 saat önce

Çaldıkları aracın plakasını 'Evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılarGaziantep'te, çaldıkları otomobilin plakasını 'Evleniyoruz' yazısı ile kapatan şüpheliler, kendilerini fark eden polislerden kaçarken kaza yaptı.

Çaldıkları aracın plakasını 'Evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

Gaziantep'te, çaldıkları otomobilin plakasını 'Evleniyoruz' yazısı ile kapatan şüpheliler, kendilerini fark eden polislerden kaçarken kaza yaptı. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Perilikaya Mahallesi'nde geçen hafta cuma günü park halindeki otomobil çalındı. Sahibinin ihbarı üzerine polis, bölgede çalışma başlattı. Polis, Şirinevler Mahallesi'nde aynı renk ve modelde, plakası 'evleniyoruz' yazısı ile kapatılan otomobili fark edip, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler hızlarını arttırarak yola devam etti, polis de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde üst geçit köprüsünün ayağına çarptı. Kaza sonrası şüphelilerden 1'i aracın içinde, 3'ü ise kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaldıkları aracın plakasını 'evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:33 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar
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