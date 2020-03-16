Çaldıkları araçla kaza yaptılar, kaçarken telefonu unutunca yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıkları araçla kaza yaptılar, kaçarken telefonu unutunca yakalandılar - Son Dakika

Çaldıkları araçla kaza yaptılar, kaçarken telefonu unutunca yakalandılar

6 saat önce

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil çalan 2 kişi kaza yapınca panikleyip otomobili terk etti.

Çaldıkları araçla kaza yaptılar, kaçarken telefonu unutunca yakalandılar, System.String[]

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil çalan 2 kişi kaza yapınca panikleyip otomobili terk etti. Hırsızlar, otomobili bırakıp kaçarken cep telefonunu otomobilde unutunca, polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

Seydişehir ilçesindeki Kızılcalar Mahallesi'nde park halinde olan 42 AIR 44 plakalı otomobil, geçen cuma günü kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, bir gün sonra Seydişehir- Konya yolunda üzerinde plakası olmayan bir otomobil buldu. Kazalı ve terk edilmiş halde bulunan otomobilin, şase numarasından çalınan araç olduğu belirlendi. Otomobil içinde arama yapan polis ekipleri, bir adet cep telefonu buldu. Yapılan çalışmayla cep telefonunun Muhammed Fatih Göktepe'ye ait olduğu belirlendi. Muhammed Fatih Göktepe ve otomobili birlikte çaldığı öne sürülen Ramazan Taşçı, polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:55 Kaynak: DHA
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