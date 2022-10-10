Çaldıkları araçla yakalanmamak için başka bir aracın plakasını çaldılar - Son Dakika
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Çaldıkları araçla yakalanmamak için başka bir aracın plakasını çaldılar

10.10.2022 10:17
Çaldıkları araçla yakalanmamak için başka bir aracın plakasını çaldılar

Denizli'nin Honaz ilçesinde iki genç, çaldıkları otomobilin plakasını başka bir araçtan aldıkları plakayla değiştirerek kayıplara karıştı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde iki genç, çaldıkları otomobilin plakasını başka bir araçtan aldıkları plakayla değiştirerek kayıplara karıştı. İz bırakmamak için plaka çalan iki kafadar, çaldıkları plakanın sabıkalı olduğunu Burdur'da yakalandıktan sonra JASAT tarafından öğrendi.

Honaz ilçesinde meydana gelen olayda; Umut A. (19) ve Celal D. (18), takip ettikleri aracı evin önünde park halindeyken uygun vakti kollayıp çaldı. Yolda giderken Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) yakalanmamak için başka aracın plakasını alıp çaldıkları araçla değiştiren gençler, sonrasında Burdur'a gitti.

Sabah saatlerinde işe gitmek için kalkan Tarık Aras ise evinin önüne park ettiği aracı göremeyince ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, izledikleri güvenlik kamerası görüntüleri sonrası şüphelilerin kimliğini belirledi.

Çaldıkları plaka sabıkalı çıktı

Harekete geçen ekipler çalışmalarını hızlandırırken, iki gencin çaldıkları plakanın hırsızlık olayına karışmış olması onları yakalattı. Aracın PTS kayıtlarına göre hareket eden Burdur emniyeti, şüphelileri jandarmayla beraber yakaladı. Olayın gerçeğini şüphelileri yakaladıktan sonra öğrenen ekipler, aracın Denizli'de çalınan otomobil olduğunu ortaya çıkardı. İz bırakamam için denedikleri yöntemleri boşa çıkan iki genç, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Gençlerden birinin suç kaydı kabarık

Çalışmalar sonucu çalınan otomobil Denizli'ye getirilerek sahibine teslim edildi. Karakola götürülen gençlerden Umut A.'nın suç kaydı çıkmazken, Celal D.'nin ise 10'u hırsızlık toplam 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen gençlerin rahat tavırları ise dikkat çekti. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Denizli, JASAT, Honaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları araçla yakalanmamak için başka bir aracın plakasını çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldıkları araçla yakalanmamak için başka bir aracın plakasını çaldılar - Son Dakika
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