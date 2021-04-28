Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar - Son Dakika

Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar

28.04.2021 16:32

Adana merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 20 üyesi tutuklanan çetenin çaldıkları araçları vinç yardımıyla 5 katlı apartmanın çatısına çıkartıp parçaladıkları ortaya çıktı.

Adana merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 20 üyesi tutuklanan çetenin çaldıkları araçları vinç yardımıyla 5 katlı apartmanın çatısına çıkartıp parçaladıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı cins ve markalardaki araçları çalıp, ya da hacizle araçları alarak şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla sattığı bilgisine ulaştı. Şebekenin ayrıca, piyasadaki hacizli ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yapıp sattıkları tespit edildi.

Polis, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu deşifre ettiği şebekeye üye oldukları öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler, 23 Ocak'ta Adana merkezli 13 ilde şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında çete lideri M.E.'nin de bulunduğu 49 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında çete lideri M.E.'nin de bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla 29 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Operasyonun ardından polisin şebekeyi çökertmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Teknik takibin yanı sıra şebekeyi fiziki takibe alan polisin, kılık değiştirerek şüphelileri adım adım izlediği, şebekeye ait tamirhane ve oto servislere yakın başka iş yerlerinde kaportacı, temizlikçi gibi çalıştığı, müşteri kılığına girdiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda el koyulan 12'si çalıntı, 18'i hacizli aracın, piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu bildirildi.

Operasyonda kapsamında Mersin'in Akdeniz ilçesinde şebekeye ait bir iş yerine yapılan baskında, şüphelilerin, 5 katlı apartmanın çatı katında araç parçaladıkları belirlendi. Çalıntı ya da hacizli araçların vinç yardımıyla apartmanın damına çıkarıldığı, şüphelilerin de burada araçları parçalayıp çıkardıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda araç parçası da ele geçirildi.

-İHA-

Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar
Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar
Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar
Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber
Yargıtay, Gezi Parkı olaylarında yer alan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'ya mensup 35 sanığın beraat kararını bozdu Yargıtay, Gezi Parkı olaylarında yer alan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'ya mensup 35 sanığın beraat kararını bozdu         
17:57
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı         
17:21
İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak         
17:03
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi         
16:52
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar         
16:18
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi         
14:47
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 18:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement