Son dakika haber: Kiraladıkları araçları çalıp aynı kiralama şirketlerine satmaya çalışan suç örgütüne operasyon - Son Dakika
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Son dakika haber: Kiraladıkları araçları çalıp aynı kiralama şirketlerine satmaya çalışan suç örgütüne operasyon

25.06.2022 11:12

Son dakika gündem haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kiraladıkları araçları GPS cihazlarını söküp aynı kiralama şirketlerine 100 bin liraya satmaya çalışan suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kiraladıkları araçları GPS cihazlarını söküp aynı kiralama şirketlerine 100 bin liraya satmaya çalışan suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli illerden kiraladıkları otomobillerin GPS cihazlarını söküp kayıplara karışan çetenin, bir süre sonra kiralama şirketlerini arayarak 100 bin lira istediğini, aksi halde araçları parçalamakla tehdit ettiğini belirledi.

Emniyet güçleri, tespit edilen 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Ankara, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı "Rent a car 06" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda kiralama şirketlerine ait belgeler ele geçirildi.

Polis tarafından yapılan detaylı araştırmada farklı kentlerden kiraladıkları otomobilleri Ankara'ya getiren suç örgütü üyelerinin ödemeyi gerçekleştirmeyen şirketlerin otomobillerini parçalayıp sattığı tespit edildi.

Araçları parçalayarak 5 milyon liralık vurgun yapan suç örgütünün 17 şirketi mağdur ettiği belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kiraladıkları araçları çalıp aynı kiralama şirketlerine satmaya çalışan suç örgütüne operasyon - Son Dakika

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