Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli illerden kiraladıkları otomobillerin GPS cihazlarını söküp kayıplara karışan çetenin, bir süre sonra kiralama şirketlerini arayarak 100 bin lira istediğini, aksi halde araçları parçalamakla tehdit ettiğini belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kiraladıkları araçları çalıp aynı kiralama şirketlerine satmaya çalışan suç örgütüne operasyon - Son Dakika

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