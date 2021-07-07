İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da çaldıkları araçlarla ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ile Eyüpsultan'da meydana gelen oto hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerin tespit etti.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Gökhan G. ve Erdoğan G'yi yakaladı.
Şüphelilerin adresinde çalıntı kamyonet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Gökhan G'nin 29 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA
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