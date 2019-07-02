Çaldıkları ayakkabıları internette satışa çıkarınca yakalandılar
1 saat önce
Denizli'de çaldıkları ayakkabıları internetten satışa çıkaran 3 kişi yakalandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:01 Kaynak: AA
'de çaldıkları ayakkabıları internetten satışa çıkaran 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Pamukkale
ilçesi Yunusemre
Mahallesi'nde yaşayan E.A. (27) evinin girişindeki iki ayakkabısının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri ayakkabıyı çalan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
A.E, üç gün sonra ayakkabılarını internetten satış yapılan bir sitede görünce satıcı U.Ç. ile iletişime geçip polise bilgi verdi.
Şüphelinin evine alıcı olarak giden polis ekipleri U.Ç, S.İ ve S.T'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirtilen çok sayıda ayakkabı ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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