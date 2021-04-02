Çaldıkları bakır kabloları satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT ) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mart günü, Ö.A. ve B.K.'yi çaldıkları haberleşme kablolarının plastiğini eritip çıkan bakırı satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Çalınan malzemelere el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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