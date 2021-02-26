Çaldıkları banka kartıyla para çekince yakayı ele verdiler - Son Dakika

Çaldıkları banka kartıyla para çekince yakayı ele verdiler
26.02.2021 00:57
Gaziantep'te girdikleri evden banka kartı çalan hırsızları, ATM'den çektikleri para ele verdi.
Gaziantep'te girdikleri evden banka kartı çalan hırsızları, ATM'den çektikleri para ele verdi.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesinde girdikleri evden banka kartı çalan iki hırsızın ATM'den para çektikleri tespit edildi. ATM'nin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelilerin A.Ş. ve B.Ş. olduğunu belirledi. Kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, çaldıkları banka kartıyla ATM'ye gelen iki hırsızın para çekme anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - GAZİANTEP
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