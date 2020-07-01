Çaldıkları bilgisayarı camdan birbirlerine attılar...O anlar kamerada - Son Dakika

Çaldıkları bilgisayarı camdan birbirlerine attılar...O anlar kamerada

Çaldıkları bilgisayarı camdan birbirlerine attılar.

Çaldıkları bilgisayarı camdan birbirlerine attılar...O anlar kamerada

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Hırsızlar 'Gece Kartalları'nın dikkati sayesinde yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te camdan dizüstü bilgisayarı arkadaşına atarak evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Üç şüpheliden ikisi devriye atan gece kartallarının dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, 23 Haziran günü saat 05.30 sıralarında Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 şüpheli sokak üzerinde bir süre gezdikten sonra bir binanın ikinci katındaki daireyi gözetlemeye başladı. Sahiplerinin tatilde olduğu öğrenilen evi belirleyen şüpheliler, hırsızlık için harekete geçti. Cerrahi maskeli ve eldivenli şüphelilerden biri korkuluklara tırmanarak binanın ikinci katındaki daireye girdi. Diğer iki şüpheli o sırada sokağı gözetledi. Eve giren şüpheli çaldığı dizüstü bilgisayarı camdan arkadaşına attı. Tırmandığı korkuluklarından aşağı inen şüpheli ve beraberindekiler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Gece Kartalları'nın dikkati sayesinde yakalandı

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerini yaptı. 26 Haziran günü Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Ekipler Amirliği'ne bağlı Gece Kartalları İskenderpaşa Mahallesi'nde yapmış olduğu denetimde şüpheli iki şahsı tespit etti. Şahıslardan kimlik istenildiğinde bir olumsuzluğa rastlanmayan Yusuf K.ve Selman Ç.detaylı inceleme için Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede şüphelilerin evden hırsızlık olayının failleri olduğu güvenlik kamerasında tespit edildi. Yapılan sorguda şüpheliler, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu itiraf etti. Dizüstü bilgisayarı satarak kayıplara karışan Servet A. İsimli üçüncü şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin sokak üzerinde bir süre dolaştıktan sonra bir daireyi gözledikleri görülüyor. Şüphelilerden biri demir korkuluklardan eve tırmandıktan sonra dizüstü bilgisayarı camdan arkadaşına atıyor. Diğer şüpheliler sokağı gözlerken evin içindeki şüpheli tırmandığı korkuluklardan aşağı iniyor. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

"Ayakkabılarımız çalındı"

Evden hırsızlığın yaşandığı aynı gün kapısının önünden ayakkabılarının çalındığını ifade eden Gülizar Yağcı, "Ayakkabılarımız çalındı. 150 TL değerindeydi. Bir kere daha olmuştu. Eve girmişler. Bir şey alamamışlar. Aynı gün yaşandı. Sordum. Burayı da 05.30'da soymuşlar" dedi.

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları bilgisayarı camdan birbirlerine attılar...O anlar kamerada - Son Dakika
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