Çaldıkları bisikletleri çevre illerdeki ikinci el eşya pazarlarında satmışlar - Son Dakika

Yalova'da bisiklet ve elektronik malzeme çalıp çevre illerde kurulan ikinci el eşya pazarlarında sattıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son günlerde yaşanan 7 bisiklet hırsızlığıyla ilgili araştırmalarında faillerin kimliklerini belirledi.

Çalıntı 6 bisikletle yakalanan 4 zanlıdan M.C. ve M.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, E.D. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, tutuklanan kişilerle irtibatlı olan B.I, E.U, Y.B. ve S.K'nin özellikle piyasa değeri yüksek bisikletleri çalıp Bağlarbaşı Mahallesi'nde sakladığı bilgisine ulaştı.

Bu şüphelilerin çalıntı malzemeleri çevre illerde belirli günlerde kurulan ikinci el eşya pazarlarında satışa sunduğunu da tespit eden ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu anlaşılan 32 bisiklet, elektrikli bisiklet, 2 televizyon, CD çalar, 2 boya ve harç mikseri ile 30 metre kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyette işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen çalıntı malzemelerin sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.