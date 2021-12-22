Çaldıkları 6 büyükbaş hayvanı satarken kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika

Çaldıkları 6 büyükbaş hayvanı satarken kıskıvrak yakalandılar

BURSA - Bursa'da 3 şüpheli şahıs ahırdan 6 tane büyükbaş hayvan çaldılar. Daha sonra başka bir ilçede büyükbaş hayvanları satmaya çalıştıklarını tespit eden jandarma ekipleri 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Çalınan 6 büyükbaş hayvan ise sahibi M.E.Ö'ye teslim edildi.

Olay, Kestel ilçesi Erdoğan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli şahıs ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan çalarak kayıplara karıştılar. Hayvanların sahibi olan M.E.Ö jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri yapılan araştırmalara sonucunda 6 büyükbaş hayvanların Mudanya ilçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan S.İ. isimli kişiye tanesi 5.900 TL'den satılacaklarını tespit ettiler. Daha sonra ekipler büyükbaş hayvanları satacakları anda 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. 6 büyükbaş hayvan ise sahibi M.E.Ö'ye teslim edildi. 3 şüpheli ise jandarma karakolunda ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.