Çaldıkları Buzağıyı Bagaja Saklamışlar
1 saat önce
İzmir'in Bayındır ilçesinde, hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine durdurulan otomobilin bagajında buzağı bulundu.
İzmir
'in Bayındır
ilçesinde, hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine durdurulan otomobilin bagajında buzağı bulundu. Jandarma
İlçe Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine şüpheli bir otomobili Gaziler Mahallesi'nde durdurmaya çalıştı. Otomobilden inerek dağlık alana kaçan 3 kişiden M.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.
Otomobildeki aramada 2 kurusıkı tabanca ile bagajda ayakları bağlanmış bir buzağı bulundu. Buzağının, aynı mahallede oturan bir vatandaşın çiftliğinden çalındığı tespit edildi.
Kimlikleri tespit edilen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin daha önce Lütuflar Mahallesi'ndeki hayvan hırsızlığına da karıştıkları belirlendi.
Zanlı M.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:34 Kaynak: AA
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