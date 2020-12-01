Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıkan 2 kapkaçcı, tutuklandı - Son Dakika

ADANA'da Benan Z. (38) adlı kadının çantasını alıp kaçan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıkan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kapkaç olayı, 25 Kasım günü, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen Benan Z.'nin çantasını motosikletli 2 kişi alıp, kaçtı. Benan Z., motosikletin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis, kapkaç olayının kaydedildiği güvenlik kamerasının görüntülerini mercek altın aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Mizar Aksel (20) ve Hacı Aksa (21) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, Saydam Caddesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıktığı öğrenilen Mizar Aksel ve Hacı Aksa, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.