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Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika

Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar

08.02.2022 14:47
Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar

BURSA'da bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı arazide açmaya çalışan 3 şüpheli, suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

BURSA'da bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı arazide açmaya çalışan 3 şüpheli, suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Hacivat Mahallesi'ndeki matbaada meydana geldi. İş yerine giren şüpheliler, içerideki çelik kasa, pos cihazı ve bilgisayarları çalıp, kamyonete yükledi. Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da söken şüpheliler, kamyonetle kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, ihbardan 2 saat sonra 3 şüpheliyi Samanlı Mahallesi'ndeki arazide çelik kasayı açmaya çalıştıkları sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, çalınan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.


Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika
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