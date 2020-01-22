Çaldıkları cihazı satmak istemişlerdi, planla böyle yakalandılar - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi, Alaçatı Port bölgesinde bir otelin atölye ve depo olarak kullanıldığı alandan çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştirdiği iddia edilen hırsızlık zanlıları, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılardan 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Alaçatı Port bölgesinde bir otelin atölye ve depo olarak kullandığı alanda değişik zamanlarda çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Zanlılar ile ilgili yapılan araştırmalar sırasında, İzmir'de ikamet eden N.E. adlı harita mühendisi, kendisine harita ölçüm cihazı satmak isteyen ve telefon ile pazarlık halinde olduğu şahıstan şüphelenerek durumu polise bildirdi.



Cumhuriyet savcısının talimatıyla harekete geçen ekipler, mühendis N.E. ile irtibata geçti. Telefonla pazarlık eden şüphelilerin yakalanması için İzmir Bayraklı'da buluşma adresi tespit edildi. Polis ekipleri, belirlenen adreste tertibat alırken, N.E.'de şüpheli şahıslara buluşma adresini verdi.



N.E. ile verilen adreste buluşan E.A. ve U.A. adlı şüpheliler, cihazı satmak üzere pazarlık ettikleri sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin sorguları sırasında, hırsızlık olaylarını E.N. ve İ.N. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etmeleri üzerine diğer iki şahıs da adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 31 parça, yaklaşık 130 bin lira değerinde atölye malzemeleri ele geçirildi. E.A., U.A., E.N. ve İ.N. isimli hırsızlık şüphelileri, ifadelerinin ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. E.A., savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İ.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.N ve U.A da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR